Ametlik ⟩ Kalev/Cramost tuule tiibadesse saanud Kairys lõi käed Leedu tippklubiga

BC Rytas on Leedu üks kuulsamaid klubisid, keda tunti pikalt Lietuvos rytase nime all. 1997. aastal loodud klubi võitles kaua Kaunase Žalgrisega koduse tiitli eest, kuid viimastel aastatel on rohesärgid selgelt eest rebinud. Vilniuse tiim on aga tublilt edasi pusinud, stabiilselt osaleti Euroopa tugevuselt teises klubisarjas EuroCupil, järgmisest hooajast hakatakse mängima aga FIBA Meistrite liigas. Tänavu vedas klubi Dainius Adomaitis.