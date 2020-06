Sõõrumaa lehvitas sadade miljonitega, Tõniste kutsus üles kainele kaalutlusele

Praegune president Sõõrumaa rääkis põhiliselt liikumisharrastusest, tervisest ja rahast. «16 protsenti lastest liigub piisavalt, 25 protsendil on vaimse tervise häired, Eesti inimeste haigustevaba elu lõpeb keskmiselt 55-aastaselt. Soomes lõpeb see 66-, Rootsis ja Norras 70-aastaselt. Minu plaan on viia sport ja liikumine riigi strateegia «Eesti 2035» lahutamatuks osaks,» ütles Sõõrumaa.

Tippspordi osas on eesmärgiks viia Team Estonia eelarve 2028. aastaks 15-20 miljoni euroni ning saavutada kümne aasta pärast olukord, kus igal aastal oleks riigis praeguse 200 miljoni euro suuruse «spordikäibe» asemel see arv 100 miljonit eurot suurem. Sõõrumaa sõnul on väga oluline saavutada olukord, kus riiklike infrastruktuuride investeeringutes arvestatakse senisest rohkem spordirajatistega.

Viimased neli aastat EOK asepresidendina tegutsenud Tõniste rõhutas sissejuhatuseks, et muutus on just see, mida EOK praegu vajab, et teha Eesti sport veelgi tugevamaks. Ta tõstis oma asepresidendiaja olulise saavutusena esile saja noore talenti ja nende treenerite toomise ettevalmistussüsteemi lisaks. «Peame töötama edasi selles suunas, et noored tulevikutalendid ei takerduks võimaluste puudumise taha,» märkis Tõniste.

Tema sõnul tuleb tõsta kooli kehalise kasvatuse tundide kvaliteeti: «Sarnaselt teistele õppeainetele peaks ka kehalises kasvatuses tekkima kodune õppetöö.»

Jätkata tuleb Team Estonia arendamist, sealhulgas tugiteenuste, spordimeditsiini ja treenerite suurema kaasamise osas. «Treenerid peavad lõpuks hakkama saama väärilist tasu. Nende palgad tuleb võrdsustada pedagoogode keskmise palgaga. Sellest on räägitud pikalt, kuid tulemusi pole ette näidata,» nentis Tõniste.

Ta lisas, et ei luba 100, 200 miljonit või miljardit. «Mul on realistlikud ja kaalutletud lubadused. Kultuuriministeeriumi sporditoetus peab jätkuvalt suurenema, erasektori kasv võiks nelja aasta jooksul suureneda kaks korda,» lausus Tõniste.

Sõõrumaa meeskond: asepresidendid Erich Teigamägi, Toomas Tõnise (täiendavate kohtade loomisel ka Hanno Pevkur ja Lauri Luik), täitevkomitee liikmed Mihhail Kõlvart, Indrek Saar, Gerd Kanter, Kristjan Port, Anne Rei, Oliver Kruuda, Remo Holsmer, Allar Levandi, Raivo Rand, Jaanus Karilaid, Helir-Valdor Seeder, Moonika Helme, Sven Sester.

Tõniste meeskond: asepresidendid Gerd Kanter, Enn Pant, täitevkomitee liikmed Allar Levandi, Anne Rei, Monika Haukanõmm, Erki Nool, Mihhail Kõlvart, Helir-Valdor Seeder, Rauno Parras, Maire Arm, Raivo Rand, Jüri Jaanson, Kairis Ulp, Merike Kuoll, Jaanus Rahumägi, Ergo Metsla.