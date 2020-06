Dirtfish: Walesi MM-ralli jääb ära

Ralli läbiviimise plaanidele tõmbas pidurit Walesi valitsusjuht Mark Drakeford, kes ei soovi riigis näha turiste kohale meelitavaid suurüritusi ka sel sügisel.

Inewsile antud kommentaaris ütles Drakeford, et spordivõistluste korraldamine on leevendusmeetmete prioriteetsuse nimistu alumises otsas.

Üks probleeme, mis oleks ralli toimumisega esile kerkinud puudutanuks tiimide majutamist, sest ralli kuupäevadel 29. oktoober - 1.november ei pruugi Walesis veel hotellidki lahti olla.

«Ma ei ütle, et idee turistide vähesel määral riiki lubamisest oleks maha maetud, kuigi praegu ei ole me veel kindlasti selles punktis, kus sellist otsust teha,» sõnas Drakeford. Ministri sõnul on riik võimalik avada vaid inimestele, kes saabuvad iseseisvalt ja erinevate eesmärkidega. Tema hinnangul ei saa võtta täiendavaid riske, mis võiksid viiruse levikut soodustada ja seetõttu riigile ohtlikuks muutuda.

Lisaks oodatakse sügisel koroonaviiruse leviku kasvu.

Dirtfish pöördus ka kommentaari saamiseks Ühendkuningriigi mootorispordiliidu tegevjuhi Hugh Chambersi poole. «Ma ei tahaks sellises faasis ennustusi teha. Arutelud sel teemal lähevad edasi. Arvan, et paari järgmise päevaga saame selles küsimuses targemaks.»

Walesi ralli tühistamine tähendaks, et esialgsetel kuupäevadel toimuks vaid Türgi, Saksamaa ja Jaapani etapid. Edasilükatud Itaalia ralli võib liikuda oktoobri lõppu.

FIA ja WRC promootor on esinenud avaldusega, et tänavuse MM-sarja lõpuni viimiseks peaks kalender koosnema vähemalt seitsmest etapist. Kuna seni on toimunud vaid kolm etappi, peaksid hooaja lõpetamiseks kõik kalendris olevad etapid aset leidma.