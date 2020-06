Neuville tegi Soomes testides suure avarii

Autoralli MM-sarja üldarvestuses kolmandal kohal paiknev Neuville tegi dramaatilise väljasõidu täna õhtul, vahendab Rallit.fi. Nende teatel on väljasõit olnud karm ning Neuville'i auto saanud kõvasti kannatada.

Portaali sõnul on nad näinud fotot õnnetuspaigast ning selle põhjalt hinnates tundub, et auto on rullunud mitu korda üle katuse ning lõpetanud põõsastikus. Väljasõidu tagajärjel tulid masinal alt parem esimene ning mõlemad tagumised rattad.