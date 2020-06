Priit Lehismets: mis ala see veel Eestis tõusuteel on, kui mitte korvpall

Oled saanud aastate jooksul Kalev/Cramos töötada väga erinevate treeneritega. Millised on olnud peatreenerite ühised jooned ja millised erinevused?

Ühiseid jooni väga pole. Kõik on täiesti erinevad. (Alar) Varrak on vaikne ja tasakaalukas ning proovib pigem seletada. (Aivar) Kuusmaa võis hetkega nii korralikult plahvatada, et tuli kõrvale minna. (Roberts) Štelmahers on väga õiglane. Ta teeb häält siis, kui on vaja teha, niisama mitte. (Donaldas) Kairys ei andnud kellelegi hingamisruumi. (Veselin) Matic oli «lambiplahvataja». Kui klubijuhid tulid saali, siis ta võis plahvatada, karjuda ja räusata. Näitas, et töö käib. Kui ülemused lahkusid, siis oli jälle normaalne. (Nenad) Vucinic oli jällegi väga rahulik treener.

Millal Sind Eesti korvpallikoondise taustajõudude hulka kaasati?

See juhtus Üllar Kerde viimasel peatreeneriks olemise aastal (Kerde teine ametiaeg oli 2007-09 - S.S.). Tegin Üllariga tema viimase tsükli kaasa. Siis läks tema ära, aga mina jäin.

Kes Sinu kogemusele tuginedes on olnud Eesti kõige füüsiliselt võimekam korvpallur?

Ma ütlen julgelt Gregor Arbet. See on müstiline, mis võimed sellel vennal on. Ta on megatugev. Kõik asjad on tugevad: käed on tugevad, jalad on tugevad, kiirus on olemas ja hüpe on hea. Tal polnud tippvormis olles füüsilises mõttes nõrka kohta, tema võimed olid ebareaalsed. Veel tooksin välja Indrek Kajupanga. Ebareaalselt tugev, aga kahjuks kiirust pole.

Arbetist veel rääkides, meil oli Kalev/Cramoga kunagi mingi ettevalmistusperiood aasta alguses. Kuusmaa oli peatreener ja tegime Lasnamäe kergejõustikuhallis trenni. Vist oli juba kolmas järjestikune päev ja mehed olid suhteliselt tühjad juba. Kuusmaale meeldis nendel aegadel hirmsasti hagu anda. Plaanis oli joosta 200-meetriseid lõike. Aivar ütles, et kui keegi julge jookseb 200 meetrit alla 24 sekundi, siis selle jaoks on trenn läbi. Gregor tuli ja küsis: «Kuule, mis sa arvad, jooksen ära?» Ma vastasin: «No kurat, ma arvan, et sa jooksed.» (Indrek) Tustit oli ka seal, tegi (Gerd) Kanteriga trenni ja küsisin temalt, kas Arbet teeb selle ära? Tustit ütles, et vist ei jookse ikka. Mul tekkis selle peale väike trots ja ütlesin, et jookseb küll. Arbet alistas vajaliku aja ära ja mul oli uhke tunne. See oli mega kiirus, mida ta näitas. Ütlesin Gregorile, et natuke valmistumist ja kergejõustiku eestikad on tulemas, lähed proovid. Arbet saatis mind muidugi kukele (Naerab.).

Kas Sinu hinnangul on Eesti korvpall praegu tõusuteel?