Ametlik ⟩ Walesi MM-ralli jääb ära

Suurbritannia mootorispordiliidu esimees David Richards ütles Dirtfishile, et otsus ei tulnud kergelt. «Konsulteerisime enda põhilise rahastaja, Walesi valitsusega, ja pidime kahjuks ülemaailmset koroonakriisi arvesse võttes sellise otsuse tegema.»

Tegu on juba kolmanda MM-ralliga nädala jooksul, mille ärajäämine on leidnud kinnitust. Eelmine nädal sai selgeks, et see aasta ei sõideta võidu Soomes ja Uus-Meremaal.

«Me oleme jälginud pidevalt riiklike juhiseid ja on saanud üha selgemaks, et sügiseks nii suurt üritust planeerida on hetkel võimatu. Seetõttu peame äärmiselt raske südamega aksepteerima, et tänavuse aasta ralli ärajätmine on ainuõige valik,» lisas Richards.

Esimehe sõnul on viimase generatsiooni autod ja kohalik täht Elfyn Evans meelitanud Walesi metsadesse suurel hulgal fänne. «Praegusel ajal ei ole õige plaanida ja reklaamida üritust, mis toob kohale kümneid tuhandeid inimesi, kellest paljud on turistid.»

Walesi ralli ära kukkumisega on õigel ajal plaanis hetkel pidada veel vaid Türgi, Saksamaa ja Jaapani rallid. Itaalia ja Argentiina rallid on hetkeseisuga edasi lükatud.