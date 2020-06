Kohtunik päästis Prantsusmaa klubid esiliigasse langemisest

Kuigi Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigale tõmmati olude sunnil joon alla juba poolteist kuud tagasi – peaminister Edouard Philippe teatas 28. aprillil, et kõik spordivõistlused on septembrini keelatud – , on pärast seda seal maal käinud tõsised vaidlused selle üle, kas kõik oli ikkagi seaduslik lüke. Erimeelsused osapoolte ehk liiga ja mõndade klubide vahel olid nii suured, et otsust hakati lahkama kohtusüsteemis ning eile jõuti ka lahendini.