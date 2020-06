Teivashüppe maailmarekordimees kolis ema käsul USAst Rootsi

Selle lükke põhjuseks on Duplantise ema Helena mure, et tema poega mõnitatakse kehva kelleoskuse pärast. «Neid vastikuid jutte on olnud rohkem, kui osanuks oodata. Armandi kohta on öeldud, et ta pole piisavalt rootslane,» sõnas Helena Duplantis aasta alguses Rootsi raadiole.