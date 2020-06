Edetabel ⟩ Maailma kalleim jalgpallur on Mbappe, Messi ja Ronaldo ei mahu isegi esikümnesse

CIES Football Observatory andmetel on maailma kõige hinnatuim jalgpallur praegu Prantsusmaa ja Pariisi Saint-Germaini edurivimees Kylian Mbappe, kelle turuväärtus jääb nende hinnangul praegu 259,2 miljoni euro juurde. Hinnalipikule kruvivad eurosid juurde asjaolud, et prantslane on kõigest 21-aastane ning tal on Pariisi klubiga 2023. aastani kehtiv leping.