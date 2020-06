Endine poksitšempion otsustas 36-aastaselt ala vahetada

Nouvelle expérience nouveau challenge. Prêt à repartir à l’école et apprendre mes bases mes Gammes pour cela je me suis entouré de ce qu’il y’a de meilleur en france @mmafactory_fr et @ares_fighting Signature fait et je suis excité NOW LET’S FIGHT youtu.be/s2Sf0ruXqN4 @ambitious_monaco @rinkagefight @mma_factory_paris @lopez_fernand @jeanmarctoesca @djblackq @ares_fighting

