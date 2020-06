Tallinlased Suninen ja Rovanperä loodavad peagi joonele minna

«Siin saab juba väga palju teha. Kui piirid pärast koroonaviiruse taandumist avanesid, on siin olnud võrdlemisi vaba atmosfäär. Praegu pole enam praktiliselt mingeid piiranguid ning võime rahus kõikidega kohtuda,» sõnas Suninen portaalile rallit.fi.

«Olen käinud peamiselt discgolf'i mängimas. Lisaks on mul peas idee minna karti sõitma. Üritan elada oma elu nii, nagu tavaline inimene. Kalle elab minust paari minuti kaugusel. Mina olen kesklinnale lähemal, Kalle aga eemal,» jätkas Suninen.

Kui kettaid loopides mehed otseselt esikohale ei mõtle, siis kardirajal lubab Suninen teha kõik endast oleneva, et kaasmaalasele kott pähe tõmmata. «Siis on olukord juba sootuks teine. Kui kiiver juba pähe tõmmata, tuleb alati gaasi anda. Siis räägime ikkagi võistlusest,» sõnas ta. «Peaasi, et üldse millegagi sõita saab, olgu selleks siis kart, krosskart, tavaline ralliauto või ka WRC.»