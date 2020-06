Eesti tipptreener naaseb välismaalt ja asub juhendama Selverit

Meil on hea meel teatada, et uuel hooajal asub meeskonda juhendama Rainer Vassiljev. Selver Tallinn tuli just tema käe all Eesti meistriks 2 aastat järjest. Vahepeal oli Rainer Šveitsis(Schönenwerd) peatreeneri rollis ja kaks viimast hooaega Poolas(Cuprum Lubin) abitreeneri rollis. Tere tulemast tagasi! Photo by: Robert Szafrański

