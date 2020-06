Johaugi dopingupattu võrreldakse Norras väikse kiiruseületamisega

10-kordne suusatamise maailmameister Johaug jäi anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega vahele 2016. aasta oktoobris ning teenis pooleteiseaasta pikkuse võistluskeelu. Seetõttu on Norras tekkinud rohkesti inimesi, kes kahtlevad suusataja starti lubamise õigsuses.

Võistluse korraldaja Steinar Hoen Johaugi rajale saatmises mingit probleemi ei näe. «Meil ei olnud teda võistlema kutsudes mingeid kahtluseid. Oleksime ta võistlema palunud ka siis, kui me korraldanuks Teemantliiga etappi,» ütles võistluse turundaja Hoen VGle.

Endise kergejõustiklase sõnul peavad nad Johaugi puhtaks sportlaseks, kuna usutakse tema versiooni, et keelatud aine sattus tema kehasse huulekreemi tõttu. «Teie võite nõustuda või mitte, aga mina usun ma tema selgitust sada protsenti. Ta on karistuse ära kandnud ja on juba pikalt võistelnud MK-sarjas. Ma võtan selle otsuse eest vastutuse,» ütles Hoen.