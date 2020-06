GALERII ⟩ EMil käinud naisvõrkpallurid lähevad uue peatreeneri käe all saavutust kordama

Peatreener Michelli sõnul kuuluvad esimesed nädalad üksteise tundmaõppimiseks. «Seni oleme pidanud ühe koosoleku, kus rääkisime eesmärkidest ja vaimsest poolest. Aga olen videote pealt näinud, kuidas esimesed poolteist nädalat siin kulgenud on. Olen selle pildiga rahul ja naised on väga motiveeritud ning meie eesmärk on taas jõuda EM-finaalturniirile,» rääkis itaallane.