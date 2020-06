Itaalia meedia: Michael Schumacher läheb taas ravile

2013. aastal mäesuusatamisega tegeledes tõsise ajukahjustuse saanud Schumacher on sarnastel protseduuridel käinud ka varem.

Väljaande Contro Copertina andmetel plaanitakse raviseanss läbi viia lähiajal. Schumacherit ravib taas Prantsuse doktor Philippe Menasch, kelle patsient on sakslane varemgi olnud. Neurokirurg on varasemalt öelnud, et tüvirakuravi eesmärk on aidata Schumacheri kesknärvisüsteemil taastuda.

Viimati käis seitsmekordne maailmameister doktor Menaschéa juures tüvirakkude siirdamisel eelmisel sügisel.

Väljaanne Contro Copertina palus teemat kommenteerida ka neurokirurg Nicola Acciaril. «Viimase 20 aasta jooksul on tüvirakkude kasutamine teinud väga suure arengu. Aga see ei muuda fakti, et me endiselt teame inimajust väga väge. Me ei ole võimelised öelda, millised tulemusi see raviviis toob,» selgitas Acciari.

Varasemalt on Acciari öelnud, et Schumacher on trauma tagajärjel hoopis teistsugune inimene, kui mees, keda mäletatakse vormeliradadelt.