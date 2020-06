Räikkönen: ma ei usu, et jään F1 sarja igatsema

Tänavune aasta on soomlasele juba 18. hooaeg F1 sarjas. 2010. ja 2011. hooajal proovis Räikkönen kätt autoralli WRC karussellis, kuid naasis siis taas F1 sarja ning on seal sõitnud tänaseni. Räikköneni sõnul on tema võidusõitja karjäär osutunud sedavõrd pikaks väga lihtsalt põhjusel: «Ma lihtsalt naudin võidusõitu,» ütleb ta. «Mulle ei meeldi muu sellega kaasnev. Ei meeldi intervjuud ja kõik see, aga ma väga armastan ratas-rattas võidusõitu. Ma arvan, et sellepärast ma kunagi tagasi tulingi,» mõtiskles Räikkönen.