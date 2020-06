Kristina Šmigun-Vähi: minu lastest ei saa suusatajaid

«Nad on väga mitmekesised. On jalgpall, tennis, ujumine, vahepeal oli judo,» selgitas 2003. aasta maailmameister Marko Kaljuveerile antud intervjuus. «Murdmaasuusatamine on jäänud selle taha, et Eestis pole eriti talve. Aga julgen öelda, et mu lapsed oskavad suusatada.»