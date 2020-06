Kläbo näeb õmblusmasinliku tehnikaga Soome suusasprinteris suurt potentsiaali

Kolm olümpiakulda võitnud 23-aastane norralane tõi Soome suusatamisest rääkides välja mõistagi ka põhjanaabrite tituleerituma tähe Iivo Niskaneni, kuid esimesena peatus hoopis sprindiradadelt tuttaval Ristomatti Hakolal. «Hakola on üks kõige paremaid soomlasi. Olen tema tõusudel tegutsemist imetlenud, eriti 2018. aasta olümpiamängudel. Tema õmblusmasinlikku tehnikat saatis seal suur edu ja ta oli sprindi kvalifikatsioonis kõige kiirem. Arvan, et tal on väga suur potentsiaal.​»

Kläbol on tõepoolest väga hea mälu, sest protokolli vaadates ilmneb tõepoolest, et Hakola oli Pyeongchangi olümpia sprindikvalifikatsioonis kiireim mees, edestas norralast ennast 0,19 sekundiga. Soomlane jõudis ka olümpial A-finaali välja, kuid pidi otsustavas sõidus piirduma kuuenda kohaga.

Kläbolt küsiti ka Hakola võimaluste kohta tulevikus midagi võita. «Ma loodan, et tal lõpuks õnnestub see. Oleks tore näha Soome sprinterit võitmas või vähemasti poodiumile jõudmas.»

Häid sõnu jagu Kläbol ka klassikatehnika spetsialistist Niskaneni kohta. «Teil on muidugi ka Niskanen, aga tema ei ole parim sprindimees. Siiski pean ütlema, et ta on oma oskusi viimasel ajal parandanud, eriti vabatehnikas.»