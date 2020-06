Suri raskekallane, kes alistas oma esimeses profimatšis maailmameistri

Lisaks 1956. aastal Melbournis võidetud olümpiakullale on Rademacher läinud spordiajalukku ka ühe teise saavutusega.

Nimelt on tegu ainsa raskekaalu poksijaga, kes on oma esimeses profimatšis võitnud maailmameistritiitli. Rademacheril õnnestus see 1957. aastal, kui ta amatööride seast tulnuna lõi kuuendas raundis korduvalt nokdauni Floyd Pattersoni.