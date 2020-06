Johaugi jooks kütab Rootsis kirgi, kolleeg astus norralanna kaitseks välja

23. augustis Rootsis peetava Teemantliiga gala direktor Jan Kowalski teatas aga, et Johaugi Stockholmis näha ei soovita. «Me ei saa sekkuda sellesse, mida norralased teevad. Aga me oleme seda meelt, et anaboolsete steroidide kasutajad ei peaks saama võistlemiseks luba. Arvame, et see toob meie spordialale mainekahju,» ütles Kowalski Rootsi rahvusringhäälingu spordiuudistele.