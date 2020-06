FIA tõi Lõuna-Eesti ralli korraldajatele appi vormel ühte abistanud eksperdid

FIA väljastas selle nädala alguses paberi, mis kandis pealkirja «FIA juhised mootorispordi juurde naasmiseks». Kuna esitatud informatsioon puudutas peamiselt ainult ringrajal peetavaid võistlusi, mil on vähe pistmist ralli korraldamisega seotud väljakutsetega, otsustas Dirtfishi ralliportaal autospordi katuseorganisatsioonilt aru pärida.

FIA kõneisik ütles väljaandele, et ka rallit puudutavate juhiste dokument on töös.

Kuigi ralli toimumise või mittetoimumise üle teevad otsuseid riikide valitsused, loodab FIA rallidirektor Yves Matton, et nende pingutustest on kasu. «FIA on üsna tõsiselt töötamas juhendiga, mis kirjeldab võistlustega taas alustamist. Ralli käekäigu pärast muret tundes, paneme FIA poolt lauale uue võistlusi ja võistluste alustamist puudutava lähenemisviisi.»