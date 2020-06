Video ⟩ Hullud sekundid Itaalias: Ronaldo eksis penaltil, vastasmängija hüppas Juventuse mehele putsaga näkku

Targad statistikud on välja arvutanud, et Ronaldo pole nüüd väravat löönud 111 järjestikusel päeval, mis on tema karjääri pikkuselt teine tabamuste põud. Muidugi, praegu on kõiges süüdi koroonaviirus, kuna enne eilset käis portugallane platsil 8. märtsil.