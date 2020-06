Johaugi treener ei välistanud Norra suusakuninganna osalemist suveolümpiamängudel

Murdmaasuusatamise staar There Johaug lippas üksi 10 000 m Oslo kergejõustiku areenil ning jooksis välja võimsa aja 31.40,67. Muide, selle tulemusega teeninuks ta 2018. aasta kergejõustiku EM-il kuldmedali! Kaks aastat tagasi krooniti Berliinis Euroopa meistriks Lonah Chemtai Salpeter ajaga 31.43,29. Mulluse MM-i norm oli 31.50.

Norralannal jäi Tokyo olümpianormist puudu ainult 15 sekundit ja see on ainult aja küsimus, mil ka see tähis ületatakse. Nõnda tekibki küsimus, kas Johaug võiks järgmisel aastal toimuvatel suve olümpiamängudel osaleda, olles ise tegev murdmaasuusataja.