Juventus on sunnitud suvisest ostust juba loobuma

Klubid üle Euroopa peavad järgmistel kuudel suures miinuses töötama, sest hooaeg lõpetatakse tühjade tribüünide ees ja mitmed tuluallikad on kadunud. See paneb isegi kõige suuremaid klubisid mängijatest loobuma.

Just Ramseyt võibki pidada koroonaviiruse ohvriks, sest tal tuleb suure tõenäosusega taas elukohta vahetada. Õnneks kosilasi waleslasel jagub ja üheks võimalikuks sihtkohaks nähakse Manchester Unitedit.

29-aastane Walesi koondislane teenib hetkel Juventuses enam kui 400 000 eurot nädalas ja see on vähemalt praegusel ajal Itaalia hiiule liig. Tehing kestab vähemalt 2023. aasta suveni.

Ramsey kahjuks räägib ka see, et ta pole Itaalias väga kohanenud ja kallis mängija on alustanud ainult üheksas kõrgliiga kohtumises.