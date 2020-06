Rohkem kui pool tuhat Venemaa kergejõustiklast on sel sajandil rikkunud dopingureegleid

«Venemaa Kergejõustiku Föderatsioon (VFLA) on näinud suurt vaeva loomaks andmebaasi, kus on kirjas kõik sportlased, kes rikkunud sel sajandil dopingureegleid,» sõnas alaliidu asepresident Eduard Bezuglov. «Oleme tänaseks teinud kindlaks enam kui 600 isikut, kes on vähemalt ühe korra patustanud. 90 nendest kannavad hetkel aktiivset karistust ning nendest omakorda 10 on saanud eluaegse võistluskeelu.»

Kõige enam patustajaid antud andmebaasis treenivad või elavad Moskvas. Lisaks on väga palju patustajaid ka teises Venemaa suurlinnas St. Peterburgis. Seda kinnitab ka Bezuglov. «Kahju on tõdeda, et tõesti koguni 70 nendest elab Moskvas.»