Mäkinen laskub Ogier'ga läbirääkimistesse: tema jaoks on koht olemas

Hooaja eel Toyota leeri siirdunud Ogier on rääkinud pikalt, kuidas tänavune aasta jääb tema jaoks tipptasemel viimaseks. Koroonaviiruse lõi aga prantslasegi plaanid segamini ning juba aprillis tunnistas ralliäss, et ta võib WRC-karusselli jääda esialgsest kauemaks.

DirtFishi teatel ongi olukord nüüd sealmaal, et Ogier on valmis Mäkineniga läbirääkimistesse asuma.

«Mõistagi ei sõltu see otsus ainult minust,» sõnas neljakordne maailmameister Mäkinen. «Peame inimestega suhtlema, kuid ootan väga Sebastieniga suhtlemist. Kui minu käest küsite, siis tema jaoks on järgmiseks aastaks koht olemas.»

«Kui ma ise karjääri lõpetasin, tundsin juba aasta hiljem, et tegin seda liiga vara. Võib-olla tunneb Sebastien juba sama! Eks aeg näitab,» jätkas soomlane. «Äkki on ta spordis praegu nii palju eemal olnud, et on valmis rohkem rallit sõitma.»