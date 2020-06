Jaanus Kriisk taas EOK presidendiks valitud Sõõrumaast: tal ei ole tegevuskava

Uude EOK täitevkomiteesse nimetas Sõõrumaa hulgaliselt poliitikuid, viidates vajadusele tuua sporti enam raha, kirjutab ERR . Jaanus Kriisk aga leiab, et sellisele koosseisule tänapäeva spordis kohta ei ole. «Tal (Urmas Sõõrumaal – toim.) ei ole ei tegevuskava ja nüüd näeme täitevkomitee [näol], et ei ole ka inimesi, kes sellega tegelema hakkavad.» arvab Kriisk.

«Me jõudsime perestroika-aega tagasi, et on hästi palju poliitikuid ja on mõni spetsialist, kes juhivad seda valdkonda. Nüüd on hirm, et kui andsime täitevvõimu käest seadusloojale ühe instantsi tagasi, siis kas järgmisena lähme prokuratuuri, kohtusüsteemi jne,» jätkas ta.