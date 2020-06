Adamo pakkus järgmise rallihooaja osas välja uuendusliku lähenemise

«Kriisiga silmitsi seistes tuleb tegutseda, mitte reageerida. Kui reageerime, oleme juba hiljaks jäänud oma otsustega,» sõnas Adamo ja viitas niimoodi Rahvusvahelisele Autoliidule (FIA) ja WRC-promootorile.

Praegu ragistatakse nimetatud organisatsioonides ajusid selles osas, kuidas tänavuse hooajaga ühele poole saada, kuid Adamo sõnul tuleb mõelda praegu ka juba järgmisele aastale.

«Eesmärk on kulusid vähendada, seega tuleb mõelda, kas meil tuleks näiteks rallide arvu vähendada? Kardan, et kõik elavad unenäos ega mõtle ette, kuni on juba liiga hilja,» sõnas ta.

Samas ei leia ta, et rallide lühendamine oleks kulude kärpimiseks hea idee. «Muidugi säästaksime niimoodi raha, kuid olen kindel, et on ka teisi lahendusi, näiteks rallikalendri kärpimine. Kõike tuleb teha targalt. Praegu on ju õhus ka see, kus järgmisel aastal üldse kihutatakse. Ma ei taha nimesid nimetada, kuid rallid toimuvad ka riikides, mis on praegu ilmselges kriisis. Kas peaksime siis uuesti nendega arvestama, kui juba tänavu seal ei sõidetud?»

Itaallase sõnul oleks väga tore, kui järgmise aasta kalender saaks paika võimalikult varakult, kuid samas on tema sõnul mõistlikum variant, kus seda tehakse käigu pealt. «Peame olema väga teadlikud, mis rallisid kalendrisse panna. Kui kõike ette teame, on meil võimalik varakult lennupileteid osta ja seeläbi raha säästa. Kui ralli aga hiljem ära jäetakse, on raske kõiki neid summasid tagasi saada,» sõnas Adamo.