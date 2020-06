GALERII ⟩ Eesti võrkpallikoondislased said finaalis üllatuslikult lüüa

«Ega meil kindlat plaani polnud, üritasime mängida nii hästi kui võimalik. Sellise tuulega see lihtne polnud, aga tuli päris hästi välja,» ütles võiduka meeskonna üks põhitegijaid Mihkel Tanila.

Mis võidu tõi? «Vastased tegutsesid valesti. Mängisid kogu aeg sama nelikuga. Meie pidevalt vahetasime. Meil olid värskemad mehed.»

Turniiri parimaks mängijaks valiti Tartu pallur Märt Tammearu.

Kohamängude tulemused:

14.00 Eesti Saalikoondis vs TalTech (esimene poolfinaal) 2:0 (21:12, 21:18).

15.00 Tallinna Selver vs Tartu Bigbank (teine poolfinaal) 0:2 (19:21, 14:21)

15.30 TalTech vs Tallinna Selver (kolmanda koha mäng) 1:2 (12:21, 21:14, 11:15)

16.30 Eesti Saalikoondis vs Tartu Bigbank (finaal) 1:2 (23:21, 18:21, 9:15)

Naiste arvestuses teenis esikoha TalTelch/Tradehouse, teine oli Famila/Võru VK ja kolmas TÜ/Bigbank. Kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti võitjate ridadest Merilin Paalo.

Enne turniiri

Meeste võistkonnad: Saaremaa Võrkpalliklubi: Keith Pupart, Henri Treial, Helar Jalg, Alari Saar, Johan Vahter, Rauno Tamme. Tartu Bigbank: Märt Tammearu, Siim Tammearu, Alex Saaremaa, Stefan Kaibald, Hergo Hansman, Mihkel Tanila. Tallinna Selver: Renet Vanker, Rauno Haidla, Sten Vahtras, Mihkel Varblane, Helger Hääl, Timo Lõhmus. Pärnu Võrkpalliklubi: Richard Voogel, Tony Tammiksaar, Allar Keskülla, Sander Kasela, Karl Mattias Prangli, Markus Veltson. Eesti saalikoondise võistkond: Robert Täht, Ardo Kreek, Oliver Venno, Kristo Kollo, Markkus Keel, Andri Aganits. TalTech: Rasmus Meius, Tamur Viidalepp, Mihkel Nuut, Cris Karlis Lepp, Dmitri Korotkov, Aleksander Eerma.

Esmakordselt toimuval mõõduvõtul tahavad kõik võimalikult hästi esineda, kuigi erilises formaadis ehk neli nelja vastu trenni palju ei tehta.

Koondise esinduse liige Robert Täht võtab favoriidikoorma rahulikult enda õlule. «Mis siin keerutada, eks meie oleme need favoriidid. Isegi kui meil pallipuuteid on viimasel ajal vähe. Ise olen ikka vahel käinud Kusti (Nõlvak) ja Mardiga (Tiisaar) trennis ja tean, et Andri Aganits ja Ardo Kreek on samuti mõne korra liival olnud. Aga usun, et see pole nii määrav. Neil, kes Rakveres mängisid eelmisel nädalavahetusel (Kristo Kollo ja Oliver Venno-toim) on seis ilmselt veidi parem. Aga eesmärk on võit ja selleni püüame jõuda,» ütles koondise liider.

Selver Tallinnat esindav Timo Lõhmus räägib, et tema meeskond teeb ka koos trenni. «Küll aga pole endal õnnestunud teistega koos veel trenni teha, kuna olen hetkel seotud rannakoondisega. Ühe või kaks trenni jõuan tiimikaaslastega siiski teha. Ma pole teisi liiva peal veel mängimas näinud, aga usun, et ei tohiks mingeid probleeme kellegil olla. Kui suudame oma mängu käima saada kohe, siis usun, et suudame seal kõigile pahandusi valmistada. Mingeid kindlaid eesmärke ei ole me seadnud. Suurimaks favoriidiks peame Eesti koondise tiimi, nende vastu saab kindlasti raske olema. Kuid sellises võistluses ei tohi kedagi alahinnata,» ütles Lõhmus.