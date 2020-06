Tippklubi kapten: usun, et igas jalgpallimeeskonnas on vähemalt üks homoseksuaal

«Olen veendunud, et vähemalt üks homo- või biseksuaalne mängija on igas jalgpallimeeskonnas. Usun, et homoseksuaalidest mängijad hoiavad end tagasi, sest ei taha olla esimesed julged. Ja see on peamine põhjus, miks nii paljud seda veel varjavad,» ütles Deeney BBC taskuhääingus.