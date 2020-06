Politsei kahtlustas Inglismaa kõrgliiga mängijat tapmiskatses

«Allusin korraldusele, aga küsisin neilt endiselt, et mida ma teinud olen. Nad ütlesid mulle, et ma ootaks teiste politseinike saabumist.»

Nigeeria jalgpalluri sõnul ei saanud ta tükk aega politseilt mingit vastust, kuni lõpuks tunnistati, et ta aeti kellegi teisega segamine. «See oli piinlik vahejuhtum. Inimesed tegid pilti ja ma sain maruvihaseks. Ütlesin seal asju, mida poleks pidanud. Lõpuks nentis politsei, et ma pole mees, keda nad otsivad ja lasid mul minna.»

Danjuma sõnul ei mäleta ta, et korravalvurid oleksid tema ees vabandanud. Jalgpallur ei andnud asjale ka ametlikku käiku, kuna on enda sõnul selliste asjadega harjunud. Mehe sõnul on ta elus pidanud palju rassismiga kokku puutuma ning tal on paks nahk.