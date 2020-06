Koduväljaku eelis on asendunud hoopis vastupidisega

Kui Inglismaal said kõik meeskonnad otsustada, kas soovitakse üldse oma kodustaadionil mänge pidada, siis Saksamaal see kaalukausil polnud. Statistika näitab, et tegelikult polegi hea kodumurul tühjade tribüünide ees esineda. Mõned Inglismaa kõrgliiga klubid kaaluvadki neutraalsete areenide kasutamist.

Bundesliga numbrid näitavad, et koduväljaku eelis on praeguseks hetkeks täielikult kadunud. Statistikat analüüsiv ettevõte Gracenote jälgis 223 kohtumist enne koroonapausi ja nüüd 56 mängu pärast seda. Erinevus näitajates on drastiline.

Kui enne mänguseisakut võitsid kodumeeskonnad 43% mängudest, viigistati 22% ja tunnistati külaliste paremust 35%, siis pärast pausi on olukord teine. Võõrustajad on võitnud taasalustamisest alatest ainult 21% mõõduvõttudest, 29% on lõppenud viigiga ja kaotatud koguni pooled mängud.

Fännideta on muutunud ka kohtunike tegutsemine. Kodumeeskonna vastu vilistatakse 15% vigu. Lisaks löövad võõrustajad ka vähem väravaid ja sellest tulenevalt on kahanenud ka tekitatud võimaluste arv.