Eesti kohtub EM-valikturniiril Saksamaaga

«Austria mängis jaanuaris väga tugeva koduse EM-finaalturniiri, võites oma alagrupi ning on selgelt tõusuteel olev käsipallikoondis. Tegu on füüsilise meeskonnaga, mis pole meie jaoks tingimata halb. Bosnia ja Hertsegoviinat on eestlased varemgi võitnud, aga võõrsil saab nende vastu hullumeelse kodupubliku ees kindlasti raske olema,» analüüsis Sivertsson lühidalt.

«Ei ole halb loos, sest minu silmis võinuks hulleminigi minna. Saksamaa on kõigi eelduste kohaselt teistest üle, kuid ka Olümpose mäest on võimalik üle ronida. Igal juhul saame kodupubliku ette tuua ühe tõelise maailma tippmeeskonna,» sõnas meie rahvusmeeskonna kapten Martin Johannson.

«Ülejäänud kaks vastast on ilmselt võrdselt tugevad ning usun, et hea meeskonnavaimu ja tugeva mänguga murtavad. Viimane kohtumine Bosniaga just seda ju tõestaski. Veksleid ei jaga, aga kui me eesmärk poleks finaalturniirile pääs, siis ei peaks ju mängimagi,» lisas Johannson.