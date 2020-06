Video ⟩ Soome teedel tuhisenud Ogier: see auto oleks nagu siin sündinud

«Tunne oli tõesti hea. Esimene testilõik oli natukene väljakutsuv, kuna naasime kohe nii kiire autoga nii kiiretele teedele. Tunnen, nagu see auto olekski siin sündinud ja nendel teedel aretatud. Sellise rajaprofiili peal käitub masin väga hästi,» lisas Ogier vestluses rallit.fi-le.

Prantslane tunnistas, et koroonapausi alguses ei arvanud ta, et võiks rallist nii väga puudust tunda. «Järk-järgult hakkas see igatsus aga suurenema, mistõttu läksin vahepeal isegi karti sõitma,» lausus kolme etapi järel autoralli MM-sarja üldarvestuses esikohta hoidev prantslane. Millal WRC-karussell taas hoo sisse saab, pole praegu teada.