Belglased asusid MM-ralli korraldamise osas ametlikesse läbirääkimistesse

Tänavune autoralli kalender on koroonaviiruse tõttu ahtakeseks kärbitud - viis rallit on ära jäetud ja kaks edasi lükatud. Hetkel on õigel ajal toimumas vaid Türgi, Saksamaa ja Jaapani rallid. WRC promootor ja FIA otsivad seetõttu rallisid üle Euroopa, et võistlusgraafikut täiendada.

Üks võimalik lahendus olekski Belgias toimuv mõõduvõtt. Esiti pidi Ypresi ralli toimuma juunis, kuid pandeemia tõttu lükati see tänavuse aasta oktoobrisse (1.-4.). See sobib aga kui rusikas silmaauku WRC-isadele. Ypresi ralli korraldajad saatsid kodumaa meediale välja pressiteate, milles kinnitavad, et nad on FIAga ametlikes läbirääkimistes, kuid ühtegi otsust veel tehtud pole.

«Meie jaoks on suur au, et meid tahetakse 2020. aasta kalendisse,» sõnas võistluse korraldaja Jan Huyghe. «See on justkui preemia nendele sadadele vabatahtlikele, kes on igal aastal meie üritusse panustanud. Ainult tänu neile suudame me rallisid korraldada. See on tõend kogu meie meeskonnale ja Ypriesi rallile tervikuna, et meie võistluse tase, kogemused ja turvalisus on nii heal tasemel, et FIA soovib meie poolt sammu edasi astuda.»