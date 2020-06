Endine Ferrari tiimipealik: palvetan siiani Schumacheri nimel

Endise Ferrari vormelitiimi pealiku hinnangul minnakse tänavusele vormeliaastale vastu täpselt samamoodi nagu kõikidel eelnevatel - favoriit number üks on Lewis Hamilton. Britil on auhinnakapis juba kuus F1 maailmameistritiitlit ning tänavugi triumfeerides tõuseks ta legendaarse Michael Schumacheri kõrvale.

«Rekordid ongi mõeldud selleks, et neid purustada. Ajastud on mõistagi väga erinevad, kuid Mercedes ja Hamilton on teinud imelist tööd,» sõnas Todt ja lisas, et Schumacheri nime kuuldes meenuvad talle paljud isiklikud ja head mälestused.