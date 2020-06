Korduvalt Michael Schumacheri külastanud hea sõber: palvetan tema tervenemise nimel

74-aastane prantslane töötab praegu Rahvusvahelise autoliidu FIA juhina ning rääkis intervjuus Itaalia väljaandele Corriere della Sera, et palvetab Schumacheri tervenemise nimel. Sakslane kukkus 2013. aasta lõpus suusatades nii õnnetult, et sai raskeid pea- ja ajuvigastusi ning tema täpne tervislik seisund on pärast kukkumist olnud saladuseloori all.