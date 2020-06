Guardiola: valged peaksid vabandama selle eest, kuidas oleme mustanahalistega 400 aastat käitunud

«Valged inimesed peaksid vabandama selle eest, kuidas oleme mustanahalistega 400 aastat käitunud,» vahendas BBC Guardiola sõnu. «Mul on häbi. On häbi selle eest, mida valged inimesed on teinud. Kuidas inimesed saavad mõelda, et nad on erinevad? Peame mustanahaliste jaoks tegema palju asju, mida me seni pole teinud.»