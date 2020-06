VTB Ühisliigas jätkavad samad klubid, kes eelmisel hooajal

Kuštšenko sõnul on liiga juhtkond saanud nendelt klubidelt nii avalduse osalemiseks kui ka vajalikud garantiid. «Seega jätkavad kõik eelmise hooaja klubid. Praegu kontrollime dokumente, et need vastaksid juhendile. Pöörame erilist tähelepanu iga klubi finantsgarantiile,» ütles Kuštšenko agentuurile TASS.