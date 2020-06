Urmo Aava Eesti WRC-etapist: tõenäosus on suur, huvilised peaks juba plaane tegema

«Meie jaoks käib töö täies hoos. Huvilised võiksid ja peaksidki juba planeerima. Kindlasti on [toimumise] tõenäosus suur. Aga enne, kui pole allkirjad all ja kõik purgis, siis ei saa kindlalt öelda, et toimub,» rääkis Aava Vikerraadios.

Tema sõnutsi sillutas Eestile teed koroonakriis. Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC-promootor otsivad võimalusi, et piirangutega tingimustes pigem Euroopa väiksemates riikides võistelda. Samas tuleb tugev taust rallide korraldamises suureks kasuks.

«Ilmselt konkureerime umbes kümnekonna riigiga, mitme alles jäänud ralli peale» märkis Aava. «Kui mitme? Seda on raske öelda. Aasta lõppu planeeritakse nelja-viite võistlust, et saaks kokku seitse MM-etappi. Igaks juhuks plaanitakse ka kaheksandat, et oleks väike varu sees. Seega minu hinnangul kandideerib nelja-viie ralli peale kümme võistlust.»

Selgust peaksid tooma juba lähipäevad. Mille üle arutelud käivad? «Meie plaan on alati olnud pikk. Kui saame MM-etapi Eestisse, siis tahame, et sellest saaks traditsioon. Kas just iga-aastane, aga üle aasta või kahe võiks etapp siin toimuda,» arutles Aava.

«Kui läheme läbirääkimistega liiga karmilt liiale raskes olukorras, milles on promootor ja FIA, siis kahandame võimalusi tulevikus korraldusõigus saada. Hakkame läbi rääkima selliste tingimustega, mis annaks Eesti riigile ja autospordile soovitud väljundid. Aga teine pool peaks olema samuti ülimalt rahul.»

Tema sõnutsi on Rally Estonia juba aastate jooksul tõestanud innovatiivseid lahendusi. Ühest küljest luuakse mõnus keskkond pealtvaatajatele, teiseks rõhutakse turvalisusele. Näiteid on teisigi, mille najal end väikse riigina positiivselt pildile mängida. Aava sõnutsi üritatakse kõiki tugevaid külgi arendada, ent töötada ka uute lahenduste kallal.

Kuidas mõjub võistlus Eestile majanduslikult? «Me peame promootorile maksma õiguste eest. Samas teleülekanne, mida nad lubavad toota, on kordades väärtuslikum sellest, mida maksame,» vastas Aava.

«Peale või alla maksmist saame hinnata peale võistlust. Aga ei tohiks näha praegu miljonitesse ulatuvat kulu, vaid proovida näha seda, kuidas targalt läbi Eesti kuvandi selle raha tagasi toome. See on meie kui korraldajate kohustus.»

Kas räägitud 2,5 miljonist eurost riigi toetusest piisaks? «Kindlasti mitte,» sõnas Aava. «Meil tuleb kõvasti tööd teha, et leida väga märkimisväärselt raha juurde. Ma ei ütle, kui palju. Mitte, et see saladus oleks. Ütleme selle välja. Aga praegu, enne lõplike läbirääkimisi, usun, et peaksin oma sõnu sööma ja seda ma ei taha teha.»

Praeguse seisuga toimub potentsiaalne MM-etapp Eestis septembrikuu esimesel või teisel nädalavahetusel.