Dopingukütid ei kontrollinud Johaugi mitu kuud järjest

Norra antidopingu sõnul on nende enda testimisemahud langenud 20 protsenti. «Usun, et meie testimisprogramm jäi kriisis heale tasemele,» hindas Solheim, kelle sõnul on probleem rahvusvaheliste alaliitudega.

NRK paljus kommentaari ka Norra parimatelt suusatajatelt. «Usun, et peame lihtsalt lootma ja hoidma pöidlaid, et inimesed käituvad ausalt,» ütles Norra parim meessuusataja Johannes Hösflot Kläbo, keda ennast on viimastel kuudel testitud.

Therese Johaugi ukse taga pole käinud aga ei FIS ega Norra antidoping. «Elame väga erilisel ajal. Ma saan aru, miks asjad on nii läinud. Aga on selge, et see pole üldse hea, et need arvud nii väikesed on. Peame lootma, et olukorra normaliseerudes süsteem taastub,» ütles Johaug, kes 2016. aastal teenis 18-kuulise võistluskeelu dopingureeglite rikkumise eest.