EOK asepresident Teigamägi: poliitikas ongi väga palju spordihuvilisi inimesi

«Minu tööülesanded on tippspordi komisjoni ja Team Estonia arendamine. Team Estonia vajaks nüüd tugevamat ellu rakendamist. Selle nimel on tööd tehtud, aga nüüd tuleb hakata plaanitud tegevusi teostama,» kostis asepresident.

Mida kujutab endast Eesti tippspordi eliitrühm? «Team Estonia on tippspordi tipp, kus on mõnikümmend sportlast, kellelt me ootame kõrget tulemust, aga mitte ainult olümpiamängudel. Paneme süvendatud tähelepanu nende arendamisele, ettevalmistuse toetamisele ja nõu andmisele,» kirjeldas Eesti kergejõustikuliidu juht.