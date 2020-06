Ralliportaal: FIA lükkas otsustamise edasi, WRC-sarja kalender selgub juuni lõpus

Autoralli MM-sarja algsesse kalenderisse on jäänud koroonaepideemia tõttu veel vaid kolm etappi: Türgi, Saksamaa ja Jaapan. Neist Saksamaa toimumine on sattunud viimastel päevadel suure küsimärgi alla. Samas on tulnud signaale, et edasi lükatud Sardiinia ralli võib siiski sügisel toimuda.