Mäkinen sõnul tekib teadmatuses olemisega lisapinged

Kaks päeva tagasi kogunes FIA nõukogu, et arutada WRC kalendri üle. Siiski arvati, et mõistlik oleks veidi veel oodata ja otsus langetatakse juuni lõpus.

WRC meeskonnad on igatahes üsna ootusärevad, sest viimaks on lastud neid ka testimistele. Sel nädalal on Soome kiiretel kruusateedel kihutanud nii Toyota rallimehed kui ka Hyundai sõitjad. M-Sport pole enda masinaid garaažist välja ajanud.