VIDEO ⟩ Meenuta Magnus Kirdi aastatagust rekordilist odakaart

22. juunil toimunud kõrgetasemelise võistluse teises voorus palus Kirt publiku abi ja seda eestlane ka sai. Kuortane staadionil lendas oda 90 meetri ja 61 sentimeetri kaugusele ja see tähendas, et Kirt viskas kahe päeva jooksul juba teist korda Eesti rekordi. See jäi eelmisel aastal ka teistele alistamatuks.