Powerstage ⟩ Eesti parim ringrada peab kohalike elanikega vägikaikavedu

Saatest saab teada, kuidas tekkis Hallil mõte ehitada ringrada ning milliseid takistusi on tulnud ületada, et saada valmis ringrada, mida peetakse lähiümbruse parimaks.

Mõistagi tuli jutuks ka vägikaikavedu kohalike elanikega, kes on algatanud petitsiooni Pärnu külje all Audrus asuva ringraja vastu, kuna see on nende arvates liiga mürarikas.