Viiruse teist lainet kartvad inimesed utsitavad WRC-etappidega kärmelt peale hakkama

Nimelt toimub 14.-16. augustini Lätis Liepajas autoralli EM-etapp, mis paljude hinnangul sobiks väga hästi ka MM-kalendrisse. Selle suurim pluss oleks fakt, et see lihtsalt toimuks.

«[Kui MM sarjaga taasalustataks septembris Rally Estoniaga], siis see tähendaks, et me peaksime veel vähemalt kaks kuud ootama, enne kui mingikski WRC-sõiduks läheks. Kui me alustaks aga Liepajas, oleks meil vähemalt midagi. Meil oleks vähemalt ralli,» sõnas üks allikas ralliportaalile DirtFish.