Pahane Adamo: tundub, et meid kaasatakse vaid siis, kui on vaja maksta

Adamo avaldas intervjuus Motorsportile rahulolematust koostöös WRC sarja promootoriga. «Tundub, et meid kaasatakse vaid siis, kui on vaja maksta,» sõnas ta.

Samal ajal mõtleb ta ka 2021. aasta hooajale ning on WRC promootorile esitanud oma nägemuse kalendrist. «Me ei taha järgmisel hooajal rohkem kui kümmet etappi. Kui paljud neist oleksid Euroopas ja kui paljud üle mere, peavad teised otsustama,» lausus ta.

Maailma tabanud koroonaviirus on mõjunud laastavalt WRC plaanile 16 rallit hõlmavast võistluskalendrist. Olukord on keeruline, sest WRC promootor peab oma plaanide elluviimise ajal mõtlema ka autotootjatele. Võetakse ju 2022. aastal kasutusele hübriidtehnoloogia ning sari ei saa riskida, et mõni autotootja võistlemisest loobuks. Adamo sõnul Hyundai järgmise generatsiooni auto arendamisele veel ei keskendu.