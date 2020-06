30 aastat ootamist sai läbi: Liverpool on Inglismaa jalgpallimeister

Sel kolmapäeval 4:0 Crystal Palace'i alistanud Liverpool oli enne eilset kahe punkti kaugusel kodusest meistritiitlist. Kauaoodatud trofee kindlustamiseks pidanuks nad järgmises voorus alistama Manchester City või lootma, et viimased Chelsea vastu punkte kaotaks. Juhtus viimane stsenaarium.

Selle tulemusega ka mäng lõppes ning see tagas Liverpoolile 19. Inglismaa meistritiitli. Viimati triumfeeriti hooajal 1989/90. Premier League'i ajastul polnudki edukuselt Inglismaa teine klubi võidurõõmu maitsnud.

Inglismaa jalgpalli hooaja lõpuni on jäänud seitse vooru, Liverpooli edu City ees on nüüd 23 punkti. Ükski võistkond pole nii vara tiitlit kindlustanud. Varasemat rekordit jagasid Manchester City (2017/2018) ning Manchester United (2000/01), mõlemad tulid meistriteks viis vooru enne lõppu.