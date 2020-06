Klopp Liverpooli tiitlivõidust: see tähendab palju rohkemat, kui ma eales oskasin mõelda

«Mul pole sõnu, see on lihtsalt uskumatu. See tähendab palju rohkemat, kui ma eales osanuks mõelda. Selle klubiga meistriks tulek on täiesti uskumatu,» sõnas Klopp pärast tiitli kindlustamist BBCle.

«Mina ei ole oodanud 30 aastat. Olen olnud siin neli ja pool aastat ning see on saavutus. Eriti pärast seda kolmekuist pausi, sest vahepeal ei teadnud keegi, kas saame üldse liigaga jätkata.

Tean, et see on inimeste jaoks keeruline aeg, aga me ei hoia end tagasi. Kui me saame, siis naudime võitu koos enda toetajatega,» sõnas Klopp.

Klopp sai Liverpooli peatreeneriks 2015. aasta oktoobris pärast Brendan Rodgersi vallandamist. Eelmisel aastal viis sakslane Liverpooli Meistrite liiga võiduni. Sel hooajal tuli klubiga 30-aastase vaheaja järel taas Inglismaa meistriks.

Liverpooli legend ning endine peatreener Kenny Daglish sidus Liverpooli viimaste aastate edu just sakslase tulekuga. «Kaks viimast aastat pärast Jürgeni tulekut on olnud väga positiivsed. Ta on olnud fantastiline ja kehastab kõike seda, mille eest Liverpooli jalgpalliklubi seisab. Ükskõik, mida nad võidavad, on nad selle ära teeninud,» sõnas Daglish BT Spordile.

Ka klubi tulevikku näeb 307 mängus Liverpooli juhendanud britt positiivsetes toonides. «Edasi ja ülesmäge. Seni, kuni Jürgen siin on, ootab ees palju õnnelikke päevi.»

Liverpooli fännid kogunesid eile linnatänavatele ka võitu tähistama.

Siin mõned fotod pidustustest:

